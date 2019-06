Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Gabriel Varela/Eduardo Shiga, Tunico Maciel e Marcelo Medeiros vencem Rally Jalapão

Tudo beleza?

Terminou neste domingo o Rally Jalapão, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country para carros, motos, quadriciclos e UTVs. A prova começou na quinta-feira com prólogo (tomada de tempo) e super prime e depois foram três etapas: sexta, sábado e hoje.

Ao todo, os melhores pilotos e navegadores do país percorreram mais quase 1.300 quilômetros em trechos nos estados da Bahia e do Tocantins. A prova é considerada uma das mais importantes da temporada porque a região é conhecida como o “deserto brasileiro” e vai sediar etapas do famoso Rally dos Sertões, no final do mês de agosto. Muitas equipes aproveitaram para fazer os últimos testes para a maior competição do calendário.

Nos categoria Carros, Marcos Baumgart e Kleber Cincea venceram com uma Ford Ranger. Gabriel Varela e Eduardo Shiga faturaram nos UTVs com um Can-Am Maverick X3, e Tunico Maciel (Honda CRF 450 RX) e Marcelo Medeiros (Yamaha 700 Raptor) ganharam nas motos e quadriciclos, respectivamente.

O Rally Jalapão faz parte do Sertões Series, competição que englobará ainda o Rally dos Sertões e o Rally Rota Sul/Rally dos Amigos.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country será o Rally Caminhos da Neve, nos dias 6 e 7 de julho, em Santa Catarina.