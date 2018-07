Na volta aos ralis, Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, sofre acidente a 200km/h no Rio Grande do Sul

Fala aí, fãs de rali!

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, sofreu um acidente neste domingo a quase 200km/h na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, em Estação, no Rio Grande do Sul. Nobre estava competindo ao lado do navegador Gabriel Morales. A dupla não se feriu, mas o carro, um Mitsubishi Lancer, ficou bastante danificado.

A corrida, realizada no berço do rali de velocidade no Brasil, que é o Rio Grande do Sul, marcou a volta de Paulo Nobre às competições off-road. Antes de assumir a presidência do atual campeão brasileiro de futebol, Nobre participava das maiores provas no mundo, como o Rally Dakar, Rally dos Sertões e WRC (campeonato mundial de rali de velocidade).

A notícia começou a circular no início da tarde deste domingo, quando fotografias do carro destruído começou a aparecer em grupos de WhatsApp e redes sociais. Ainda não consegui falar com o Paulo Nobre, mas ele já mandou recados através de colegas de que ele e Morales estão bem.

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade foi disputada na pequena cidade ao norte do Rio Grande do Sul. A competição teve dois dias e reuniu 32 duplas. Na classificação geral da competição, Ricardo Malucelli e Giovani Bordin, da equipe Jararaca foram os grandes campeões com um Mitsubishi Lancer Evo X.

