“Perdão”… Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, sofre outro acidente durante rali

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, sofreu outro acidente neste domingo (30/07) durante prova de rali. Mas, felizmente, nem ele e nem o navegador se machucaram. Ainda bem! Reproduzo abaixo mensagem de Nobre nas redes sociais. Aí vai, na íntegra e sem edição/correção!

No início da temporada 2017, Paulo Nobre sofreu um acidente a quase 200 km/h.

“Meus amigos, em primeiro lugar *PERDÃO*! Hj perdemos (a verdade é PERDI, na 1ª pessoa) o rally para nos mesmos! Nem deu tempo de travarmos uma disputa com os outros competidores… demos num barranco, depois de uma curva, e capotamos antes de completarmos 2km de prova!

No rally a concentração TEM QUE SER TOTAL 100% DO TEMPO! Nós, normalmente, não temos gordura pra queimar, um erro normalmente gera um acidente, e acidente em rally, normalmente, nos tira da prova!

Eu tenho a consciência que por mais que tenha feito meu ritual, antes de largar, eu estava TOTALMENTE desconcentrado! Hj não foi erro do nosso levantamento e sim problema “daquela peça que vai entre o banco e o volante do carro… ou seja o piloto!!!!

Acidentes fazem parte do esporte! So fico muito chateado da bobeira que acabei dando hj! Peço desculpas ao KZzinho, meu navega e a toda equipe UBRally, em especial ao Caju, que faz aniversario hj, e quem queria muito ter presenteado com uma vitoria! Paciência, bola pra frente que fim de semana que vem tem mais rally!

Até Panambi-RS