Rally Dakar 2017 já é histórico para o Brasil!

Tudo bem, amigos?

O Brasil já entrou para a história do automobilismo mundial no Rally Dakar 2017. E os heróis dessa façanha são Leandro Torres e Lourival Roldan. Eles lideram na classificação geral da categoria UTV (uma espécie de buggy). Chamada de “SSV” pela organização da prova, a categoria marcou a estreia esse ano – até a edição passada era junto com os carros.

Ainda é cedo para falar em vitória da dupla L+L. O Dakar só termina dia 14 de janeiro em Buenos Aires e muita coisa ainda pode acontecer até lá, mas conseguir manter o primeiro lugar na maior e mais difícil competição off-road do planeta já é digno de palmas.

O desempenho de Leandro e Lourival está chamando a atenção dos apaixonados por rali. E também de quem nunca ouviu falar desse esporte. “É legal esse buguinho, né?” – é o que eu mais ouço.

Mais histórias de brasileiros em plena África

Em toda a história do Dakar, André Azevedo, da Equipe Petrobras-Lubrax, é o brasileiro que mais chegou perto de um tão sonhado título. Foi em 2003 na categoria Caminhões, quando ele conquistou o segundo lugar com o checo Tomas Tomecek na edição Marselha (França) – Sharm El Sheikh (Egito).

Outros excelentes resultados, jamais superados por outros pilotos do Brasil, são dois quintos lugares na classificação Geral das motos: Klever Kolberg (1993) e Jean Azevedo (2003).

E Kolberg se destaca ainda mais no histórico do Brasil no Dakar: ele conseguiu o melhor resultado na categoria Carros com um oitavo lugar em 2003.

Só falta o troféu principal. Estamos na torcida, Brasil!