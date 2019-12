Rally Dakar 2020 será na Arábia Saudita e terá três empresários brasileiros na disputa

Fala pessoal, tudo bem? E lá vem chegando mais um Rally Dakar, a prova mais emblemática do mundo! A partir de 5 de janeiro de 2020, pilotos, navegadores e mecânicos e staffs de equipes vão percorrer os desertos da Arábia Saudita.

É a primeira vez que a Arábia Saudita recebe o Dakar, que já percorreu países europeus, africanos e da América do Sul, como Argentina, Chile, Bolívia e Peru.

Na lista de inscritos para a edição 2020, apenas três brasileiros, em duas categorias: o joalheiro paranaense Lincoln Berrocal, de 61 anos de idade, vai defender as cores do país na categoria Motos. É a segunda participação de Berrocal no Dakar (ele fez a estreia em janeiro de 2019, mas não terminou a competição.

A dupla Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin vai correr nos UTVs, onde tentarão buscar o bicampeonato na categoria (eles venceram o Dakar 2018 e são os atuais campeões da Copa do Mundo de Rally Cross Country). Varela, de 60 anos, é empresário do setor alimentício com cerca de 190 restaurantes e Gustavo tem empresas na área de alimentação, agência de publicidade, importadora de equipamentos e acessórios para veículos e empresa que prepara veículos de competição.

A partir de agora vamos falar mais sobre o Dakar, o percurso, as repercussões e polêmicas por ser na Arábia Saudita e muito mais. E para estrear a temporada do Dakar 2020, veja abaixo o mapa do percurso. A prova começará dia 5 de janeiro e terminará dia 17 após quase 8.000 quilômetros.