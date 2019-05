Rally do Cazaquistão, válido pela Copa do Mundo de Rally Cross Country, termina neste sábado com brasileiros Varela e Gugelmin na liderança

O Rally do Cazaquistão, prova válida pela Copa do Mundo de Rally Cross Country FIA, termina neste sábado na cidade de Aktar com os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin na liderança da categoria UTV.

Nesta sexta-feira eles venceram a etapa com 290 quilômetros cronometrados e ampliaram a diferença para os russos Fedor Vorobyev e Kirill Subin, principais adversários na disputa da temporada e que depois do resultado de hoje caíram para a terceira posição na classificação geral acumulada. Agora, Varela e Gugelmin estão 2 horas à frente na soma dos tempos (veja resultados completos no link abaixo).

Os brasileiros fizeram uma prova perfeita e venceram três das cinco etapas realizadas até esta sexta-feira. “Tinham muitas pedras hoje e algumas bem grandes e redondas, mas deu tudo certo até agora. Nosso Can-Am X3 está perfeito e os mecânicos só tiveram que fazer as revisões normais”, conta Reinaldo Varela, bicampeão do Rally dos Sertões nos carros e campeão do Dakar 2018 nos UTVs com Gugelmin.

Os pilotos brasileiros enfrentaram de tudo no Rally do Cazaquistão: dunas gigantes, trechos com areia e cascalho, pedras e chuva. “Hoje a gente estava no meio do trecho e de repente começou a chover. Ainda bem que era uma chuva fina”, contou Gustavo Gugelmin. O UTV não tem para-brisas e nem janelas.

A última etapa do Rally do Cazaquistão será a mais curta de todas, com cerca de 140 quilômetros cronometrados. Após a chegada no parque de apoio, os brasileiros terão percorrido 2.500 quilômetros entre deslocamentos e trechos cronometrados.

A Copa do Mundo de Rally Cross Country teve três rounds até agora: Doha, no Catar, e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Varela e Gugelmin venceram no Catar e ficaram em segundo na outra. A última do mundial será em outubro, na África, no Rally do Marrocos.

