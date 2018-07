Rally dos Sertões “invade” shoppings luxuosos de São Paulo

Tudo certo, amigos? Contagem regressiva para o Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do mundo. Faltam só 10 dias para a largada dia 19 em Goiânia (GO) com destino a Bonito (MS). A chegada no paraíso do ecoturismo do Mato Grosso do Sul será dia 26 de agosto.

Hoje não vou falar sobre lista de inscritos, dos favoritos e nem do roteiro. Nesse post vou publicar um pouco sobre como esse tipo de prova gera uma série de ações paralelas antes, durante e depois do evento. Pelo menos duas delas vão rolar em dois dos shoppings mais luxuosos de São Paulo: o Iguatemi, na avenida Faria Lima, e o JK Iguatemi, na avenida JK.

Relógio oficial do Rally dos Sertões 25 Anos

A H.Stern, uma das mais tradicionais e prestigiadas joalherias do Brasil, inclusive com presença no exterior, criou um relógio especial comemorativo dos 25 anos do Sertões.

A ideia tomou forma depois que o empresário Marcos Ermírio de Moraes, diretor-geral da Dunas Race, empresa organizadora da competição, visitou a sede da joalheria no Rio de Janeiro, a convite de Roberto Stern, presidente e diretor criativo da empresa.

O relógio terá uma caixa personalizada, com imagens de paisagens do interior do país, como um cacto, característico do sertão brasileiro e que deu origem ao nome da prova. O relógio também é numerado (saiba como comprar, abaixo).

Os frequentadores do Shopping Iguatemi, na avenida Faria Lima, vão se surpreender. Uma vitrine especial foi montada para mostrar o mimo, com vidro adesivado por foto de um carro de rali levantando poeira. Os relógios ficarão expostos em um nicho na cor laranja. Dentro da loja foi exposta a moto Honda CRF 230F da piloto Janaína Souza, única mulher a enfrentar o Sertões 2017 na categoria Motos.

Filmes e carro campeão do Rally dos Sertões no Shopping JK Iguatemi

E também a partir de hoje, 8 de agosto, outro shopping luxuoso da capital Paulista, o JK Iguatemi, terá um espaço que remete não só ao rali, mas à aventura e estilo de vida. Trata-se do MIT Point, no piso térreo. O lugar é estiloso, moderno e conta, além de carros da Mitsubishi, com várias atrações para toda a família: mesa de sinuca, videogame e lounge para leitura equipado com cadeiras especiais.

Ali, os visitantes poderão assistir vídeos de ralis, conhecer a história da Mitsubishi, que completa 100 anos de vida no mundo inteiro, participar de eventos, palestras e bate-papo sobre aventuras com os carros da marca japonesa.

“Nosso objetivo é ampliar o ponto de contato com clientes e fãs da Mitsubishi Motors, e esse espaço é perfeito para isso. Além de conhecer nossa linha de produtos, todos poderão viver experiências do universo marca: teremos palestras com nossos Atletas 4×4, bate-papos sobre diversos assuntos, exibições de filmes, lançamentos, encontros, workshops, além, claro, de atendimento para mostrar os carros e possibilidade de teste-drive”, adianta Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors do Brasil.

Para entreter os visitantes, o MIT Point tem como atração principal, logo na entrada do espaço, o carro campeão do Rally dos Sertões em 2014 (modelo ASX) usado pelo piloto Guiga Spinelli e o navegador Youssef Haddad. Guiga é o maior vencedor disparado do Rally dos Sertões na categoria Carros, com cinco vitórias, e esse ano ele correrá com a nova equipe Petrobras Rally Team. O MIT Point ocupa uma área de 800 metros quadrados.

Serviço:

Shopping JK Iguatemi

MIT Point – Piso Térreo

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi

Entrada franca



Shopping Iguatemi – São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232

Relógio H.Stern – Rally dos Sertões 25 Anos

Preço sugerido: R$ 3.760,00 (em até 10x)

À venda a partir do dia 08/08

Para reservar o relógio com um número específico:

0800 022-7442

Segunda à sexta: Das 8h às 18h

Sábado: Das 8h às 14h