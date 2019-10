Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin vencem Copa do Mundo de Rally Cross Country 2019

Fala amigos! Tudo bem? Hoje tem notícia histórica para o rali brasileiro aqui no blog.

O piloto brasileiro Reinaldo Varela e o navegador Gustavo Gugelmin acabam de conquistar a Copa do Mundo de Rally Cross Country, que terminou nesta quarta-feira no Marrocos. A prova foi a última da temporada (eles já competiram no Catar, Emirados Árabes e Cazaquistão).

Reinaldo e Gustavo, campeões do Dakar 2018, correram com um UTV Can-Am Maverick X3 pela Equipe Monster Energy. Esse é o terceiro título mundial de Reinaldo Varela, de 60 anos de idade. Ele já ganhou dois nos Carros na categoria T2. Reinaldo Varela também é bicampeão do Rally dos Sertões na Geral nos Carros.

Esse título vem consolidar o Brasil como a “capital mundial do UTV”. Quem abriu o caminho foram Leandro Torres e Lourival Roldan, que venceram o Dakar pela primeira vez em 2017 com um Polaris. No ano seguinte, Varela garantiu o bi para o Brasil. E agora, o título da Copa do Mundo.

Resultado geral do Rally do Marrocos

Resultado da quinta etapa do Rally do Marrocos