Veja quem são os inscritos do Rally RN 1500, que começa hoje em São Miguel do Gostoso

Enquanto o Dakar 2018 não chega, vamos falar do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, que promete pegar fogo esse ano. Hoje começa o RN 1500, em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e a prova irá reunir grandes feras do off-road nacional.

Entre eles a dupla campeã do Dakar 2017, Leandro Torres e Lourival Roldan (Torres Racing), e os atuais campeões do Rally dos Sertões: Gregorio Caselani, nas motos (Honda Racing) e a dupla Cristian Baumgart e Beco Andreotti (X Rally Team). A grande novidade é que eles vão correr na categoria UTV – no Sertões eles venceram de carro.

Outra presença confirmada é de Jean Azevedo (Honda Racing), o piloto brasileiro com o maior número de títulos.

Veja abaixo a lista de inscritos do Rally RN 1500 2017





Programação do Rally RN 1500 2017

06/04 – Pousada Mar de Estrelas – São Miguel do Gostoso

8h – Briefing Equipes de Apoio

9h às 11h – Vistorias Técnicas CBA e CBM

9h – Briefing com o pilotos no jardim da pousada

13h – “Super Prólogo das Areias”

17h – Fórum Rally – Moto e UTV – Spaço Mix

20h – Premiação CBM Brasileiro de Rally – Spaço Mix

07/04

1ª) etapa – São Miguel do Gostoso x Macau

Total dia: 189,69 km – Especial: 147,90 km

08/04

2ª) etapa – Macau/Currais Novos

Total dia: 264,14 km – Especial: 176,15 km

09/04

3ª) etapa – Currais Novos/Bom Jesus

Total dia: 175,13 km – Especial 111, 62 km

18h – Premiação e Apresentação do Projeto 2018 – Restaurante Nau (Natal)

Resultados 2016

Geral após quatro etapas

Motos – Quadris e UTVs

1) Gregório Azevedo (Honda – SPR), 7h46min49seg

2) Antonio Luiz Maciel Filho (Honda – PDA), 7h50min02seg

3)Jean Azevedo (Honda – SPR), 7h50min50seg

4) Ramon Sacilotti (Kawasaki – SPR), 7h52min59seg

5) José Hélio Filho (SPR), 8h04min10seg

6) Gustavo Xavier/Deco Muniz (Polaris – UPRO), 8h24min00seg

7) Eduardo Shiga (Honda – MAR), 8h34min06seg

8) Daniel Crema (Yamaha – MAR 2), 8h36min58seg

9) Marcus Lins Filho/Daniel Neves (Can-An – UPRO), 8h41min00seg

10) Francinei Costa (KTM – QUA), 8h41min48seg

Carros

1) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmim (Trex – T14x4), 8h30min40seg

2) Luiz Facco/ Humberto Ribeiro (Triton – PR BR), 8h44min05seg

3) Marcos Moraes/Fábio Pedroso (Sherpa – T14x4), 8h49min22seg

4) Gunther Hinkelmann/Vinicius Castro (Proton – PR BR), 8h52min17seg

5) Mauro Guedes/Neurivan Barbosa (L200Triton – T14x4), 9h16min03seg

6) Cristian Domegg/Weidner Santos (Triton – SUP), 9h43min57seg

7) Cleber Rosa/João Vitor Ribeiro (L200 Proton – PR BR), 9h45min49seg

8) Diogo Nasser/Amaury Souza (L200 Triton – SUP), 10h08min57seg

9) Bartolomeu Nunes/Du Sachs (L200 – SUP), 10h15min59seg

10) Alberto Vanderley/Arthur Di Pace (L200 -SUP), 10h48min15seg

* Informações fornecidas pela MBraga, assessoria de imprensa do evento.