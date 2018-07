Jeneci faz show em evento na Rio+20

Emanuel Bomfim, no Rio

Após Maria Bethânia e Caetano Veloso, foi a vez de Marcelo Jeneci se apresentar no ‘Humanidade 2012’, evento paralelo à Rio+20 que ocorre no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio.

Acompanhado de sua banda, o músico apresentou faixas de seu disco ‘Feito Pra Acabar’, lançado em 2010. Após o show, ele conversou com a reportagem da Rádio Estadão ESPN e falou sobre seu engajamento em temas ambientais.

“Todo pessoa que acaba afirmando que a vida existe através da arte, ela tem uma responsabilidade, um certo poder. Pode ter quem não queira, mas esses recados vem nas letras das canções, na postura, como você se comunica… É um fado necessário que todo artista tem que carregar”, defendeu o compositor.

Jeneci ainda afirmou que só irá trabalhar em novas composições no ano que vem. Até lá, seguirá com o show de seu disco de estreia. Ouça entrevista: