Acessos ao Riocentro estão completamente parados

Marcelo Gomes – Agência Estado

Todos os acessos ao Riocentro estão completamente congestionados na manhã desta quarta-feira, 20, primeiro dia da reunião da cúpula de chefes de estado presentes na Rio+20. Há várias barreiras do Exército e da Polícia Militar nas vias de acesso ao evento que permitem apenas a passagem de veículos credenciados para a conferência.

Os demais veículos estão sendo desviados para outras vias transversais e o trânsito é lento no local. Do entroncamento entre a Avenida Ayrton Senna e a Avenida Embaixador Abelardo Bueno – principal trajeto até o Riocentro – os motoristas, inclusive as comitivas com chefes de estado, levam cerca de uma hora para fazer o percurso de menos de 10km.