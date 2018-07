A ONG Rio de Paz fez um protesto na praia do Leme contra os países desenvolvidos, que não veiculam dinheiro para combater a fome em nações com menor índice de desenvolvimento humano. Os ativistas usaram máscaras e levaram placas com as palavras “vergonha” e “fome”. Entre eles, uma mesa com pratos vazios e bandeiras de países africanos e do sudeste asiático, onde a situação da fome é mais crítica.