Centenas de pessoas, entre ativistas religiosos, do movimento gay e de grupos de defesa dos direitos humanos, realizaram um protesto na praia de Ipanema, na zona sul do Rio neste domingo, 17, contra a vinda do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, à cidade. O iraniano chega ao Brasil nos próximos dias para participar da Rio+20. Assista abaixo à reportagem sobre a manifestação e veja, em seguida, imagens do ato.

