Ausente, Lula envia carta a participantes da Cúpula dos Povos

Antonio Pita – Agência Estado

Ausente da Cúpula dos Povos e da Rio+20 em função dos problemas de saúde, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou uma carta aos participantes do evento no Aterro do Flamengo. Lula cancelou a participação na inauguração da Arena Socioambiental, espaço de interlocução do governo federal com a sociedade civil na Cúpula.

Na carta, lida pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Tereza Campello, o ex-presidente declarou seu compromisso com as causas da Rio+20 e com justiça social e ambiental, reiterando que o acesso aos recursos naturais é um direito de todos. Na carta, Lula disse que a crise econômica leva o mundo a uma situação dramática. “A crise se arrasta desde 2008 e expõe um mundo fragilizado em que poucos consomem muitos recursos naturais e muitos sofrem com a degradação.”

Na mensagem, Lula também criticou os políticos pela falta de vontade de agir em defesa do meio ambiente. “A maior carência no mundo de hoje é de vontade política de nossos governantes. E graças a vontade política de dezenas, já contamos o rumo do desenvolvimento na África, na Ásia e na América Latina, onde centenas de pessoas começam a ter uma vida melhor.”

Por conta de uma série de exames realizados na última semana, o ex-presidente chegou a cancelar a participação nos eventos da conferência. Na última quinta-feira, Lula voltou atrás e confirmou a presença em atividades no Riocentro e em encontros com chefes de estado. Na próxima quarta-feira, dia 20, ele se encontra com o novo presidente da França François Hollande.