Bicicleta é solução para mobilidade urbana, defende ex-prefeito colombiano

Tiago Rogero, do Rio

Para o ex-prefeito de Bogotá (COL), Enrique Peñalosa – responsável pela transformação da capital colombiana na primeira cidade da América Latina a usar a bicicleta como meio de transporte de massa -, a mudança deve ser radical: transformar todos os espaços para estacionamento de carros em vias exclusivas para ciclistas.

Nas grandes cidades, segundo ele, como São Paulo e Rio, mais da metade da população vive a menos de cinco quilômetros dos seus locais de trabalho. “A questão é meramente política. Se você prover infraestrutura, as pessoas vão responder, vão passar a usar mais as bicicletas”, disse durante o Fórum Megacidades, promovido durante a Rio+20, no Parque dos Atletas, pelo governo do Rio e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.

“Primeiro, deve-se restringir o uso de carros, vagas de estacionamento, e depois melhorar a estrutura para as bicicletas”, afirmou. O ex-prefeito de Bogotá citou como bons exemplos Holanda e Dinamarca, mas, segundo ele, não há nenhuma cidade no mundo em que já exista um sistema de transporte de massa de alta qualidade por meio das bicicletas.