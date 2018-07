Dilma encontra líderes de Turquia e China nesta quinta

A presidente Dilma Rousseff dá continuidade à série reuniões bilaterais iniciada na quarta-feira, 20, durante o primeiro dia da cúpula de chefes de Estado e governo da Rio+20. Nesta quinta, 21, ela se encontra com o presidente do Congo, Denis Sassou-Nguesso, e os primeiros-ministros da Austrália, Julia Gillard, da China, Wen Jiabao, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Na quarta, Dilma de reuniu com os presidentes François Hollande, da França; Macky Sall, do Senegal; e Goodluck Jonathan, da Nigéria. Ela recebeu 57 pedidos de encontro, mas apenas esses foram atendidos.

Estavam previstos também encontros com o presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que é casado com a brasileira Vanda Pignato, ligada ao Partido dos Trabalhadores, com cerca de 50 representantes da União Africana, mas os compromissos não foram incluídos na primeira agenda de Dilma, que ainda pode ser alterada.

Dilma quer assegurar aos africanos que, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer manter uma relação privilegiada com a África, que está entre as prioridades da política externa brasileira. Desde que assumiu o governo, ela visitou Angola e Moçambique, mas pretende ampliar as viagens para outros países da região.

Os líderes africanos reiteram que pretendem fortalecer as relações com o Brasil e a América Latina, pois acreditam que os continentes têm semelhanças. Para os africanos, a globalização aproxima os países de tal maneira que há uma tendência também à ampliação da classe média na África, como ocorre no Brasil.

Uma das preocupações dos africanos é com o crescimento populacional, pois a estimativa é que em breve a África tenha 2 bilhões de habitantes. Eles querem desenvolver parcerias para implementar a agricultura tropical, aproveitando a geologia da região que é semelhante à do Brasil, e trocar experiências para a transferência de tecnologias.