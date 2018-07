Edward Norton pede atenção à biodiversidade na Rio+20

Giovana Girardi – O Estado de S. Paulo

O ator norte-americano Edward Norton, embaixador das Nações Unidas para a biodiversidade, está na Rio+20 em campanha para chamar atenção das pessoas para a importância da preservação da biodiversidade. Ele participou de um evento da Convenção da Diversidade Biológica nesta quinta-feira, 21, e manifestou suas preocupações.

Segundo ele, ao contrário de acidentes ambientais, que facilmente mobilizam as pessoas – como quando ocorreu o vazamento de petróleo no Golfo do México, a perda de biodiversidade, por seu caráter naturalmente mais lento, não tem o mesmo poder de mobilização. “As pessoas não veem as espécies desaparecendo na frente delas. Por isso precisamos mostrar como a biodiversidade se relaciona com a vida delas.”

Norton defendeu ainda que se coloque um valor nos recursos naturais. “As pessoas não protegem as coisas onde não veem valor.”