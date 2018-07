Em visita à Cúpula dos Povos, Patriota ressalta importância da participação dos movimentos sociais

Heloisa Aruth Sturm, do Rio

O Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, foi recebido na manhã desta sexta-feira, 15, por representantes da Cúpula dos Povos, para visitar o espaço montado pelas 50 ONGs nacionais e internacionais no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Patriota visitou o local onde serão realizadas as principais atividades da Cúpula, próximo ao Monumento ao Mortos da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Monumento aos Pracinhas.

No momento da visita de Patriota, ocorria ali o encontro de povos indígenas no espaço denominado Acampamento Terra Livre, onde um representante da etnia Apurinã fez um apelo ao Ministro. “Queremos que nossa voz seja representada e expressa no documento final da Conferência”, disse Marcos Apurinã, coordenador das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).

Ao final da visita, Patriota ressaltou a diversidade dos movimentos sociais representados na Cúpula dos Povos. “A pluralidade encontra sua expressão mais natural nesses eventos”, disse. A sociedade civil também será representada no evento oficial da ONU, a partir de amanhã, quando terão início os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável.

Nos últimos dias, na fase online dos Diálogos, 50 mil pessoas participaram das discussões, tendo sido recebidas mais de 1 milhão de recomendações para promoção do desenvolvimento sustentável. “Essa é uma maneira de dar voz aos participantes e fazer com que essas vozes sejam ouvidas”, afirmou o ministro.