Empresas no Brasil divulgam compromissos na Rio+20

Sabrina Valle, do Rio

Duzentas e vinte empresas no Brasil divulgaram hoje documento com a “contribuição empresarial para a promoção da economia verde e inclusiva”, durante o fórum corporativo da Rio+20. São signatárias empresas como Petrobras, Braskem, TAM e Bradesco. O documento de duas páginas, no entanto, não contém metas númericas comuns ou prazo do setor empresarial, mas o compromisso de que as empresas estabeleçam metas próprias, em prazo indefinido.

O presidente da Braskem, Carlos Fadigas, defendeu que cabe ao governo estimular a economia verde através de benefícios tributários diferenciados para métodos de produção ou produtos sustentáveis. “Desta forma cria-se um incentivo econômico fundamental para que as empresas possam tomar a decisão correta”, afirmou a jornalistas.

Entre os dez pontos do compromisso das empresas está o de “definir metas concretas para os aspectos mais relevantes da contribuição de cada um dos nossos negócios para o desenvolvimento sustentável e relatar publicamente a evolução do atendimento destes compromissos”. Melhorar a eficiência e investir em inovação também estão entre os compromissos.