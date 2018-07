Estado do Pará copiará projeto ‘município verde’ de Paragominas

Emanuel Bomfim e Paulina Chamorro, do Rio

A cidade de Paragominas, surgida às margens da Rodovia Belém-Brasília, era conhecida como a capital do desmatamento. Em poucos anos, e graças à boa vontade política, ela se transformou em “município verde” e, agora, modelo a ser copiado.

ÁUDIO: Ouça entrevista com Simão Jatene

Em anúncio feito durante um dos eventos paralelos à Rio+20, o governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), assumiu a meta de desmatamento zero no Estado a partir de 2020. A proposta supera a meta nacional de 80%, firmada no Programa de Municípios Verdes em 2011.

O governo local também pretende ampliar o número de imóveis no cadastro ambiental. Hoje, 50 mil propriedades estão regularizadas. Até 2009 eram cerca de 400, apenas.