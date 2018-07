Governo lança ferramenta para compensar emissões de gases

Giovana Girardi, enviada especial ao Rio

O governo brasileiro lançou nesta quinta-feira, 14, uma ferramenta online para que os participantes da Rio+20 possam compensar voluntariamente as emissões de gases de efeito estufa provenientes da viagem de avião para o Rio. O ministro das Relações Internacionais, Antonio Patriota, foi o primeiro a fazer a doação para compensar as emissões geradas pela viagem dele. Monitores com essa ferramenta estarão espalhadas no Riocentro, no Píer Mauá, no Parque dos Atletas e na Arena da Barra.

A ferramenta, criada em parceria com PNUD e a Caixa Econômica, faz parte de uma estratégia de identificar impactos em pontos como recursos hídricos, resíduos sólidos, energia e transporte. As emissões estão sendo mensuradas por um mecanismo validado pelas Nações Unidas e poderão ser compensadas em projetos brasileiros do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.