Legisladores firmam compromisso de erradicar pobreza no mundo

Agência Brasil

A 1ª Cúpula Mundial dos Legisladores, evento paralelo à Rio+20, apresentou no domingo, 17, pum rotocolo que, entre seus pontos, reconhece a necessidade de capacitar, assistir tecnológica e financeiramente os países pobres e firma compromisso de erradicar a pobreza no mundo.

O documento também reafirma os princípios das responsabilidades comuns e de não retrocesso no direito ambiental. Os legisladores de 85 países também recomendaram a ratificação do Protocolo de Nagoya, de 2010, que prevê a repartição justa dos benefícios do uso de recursos genéticos.

O documento foi entregue ao secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang. Segundo o senador Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o “mérito” do documento foi aprovado sem divergências.