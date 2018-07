Longe da negociação, Amorim confia no êxito da Rio+20

Mônica Ciarelli – Agência Estado

O ministro da Defesa, Celso Amorim, esteve nesta sexta-feira, 15, no Riocentro para visitar as instalações da Rio+20. Durante a visita, Amorim conheceu a área reservada para as delegações de negociadores no pavilhão 4. Com 250 metros, a área reservada ao Brasil é a maior no Riocentro.

Amorim, que participou da Rio-92 como embaixador, mostrou-se confiante no sucesso da conferência, mas lembrou que não está próximo das negociações desta vez.

Sobre os rumores de que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, teria decidido vir à conferência, Amorim se limitou a afirmar que o ministério da Defesa não foi comunicado.