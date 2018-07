Lula adia visita à Rio+20 por acusa de cirurgia

Rafael Moraes Moura – Agência Estado

Um dos interlocutores mais próximos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, revelou que o petista deverá comparecer à Rio+20 na próxima quarta-feira.

ESPECIAL: A cobertura da Rio+20

ARQUIVO: A Eco-92 nas páginas do ‘Estado’

Ao deixar cerimônia no Palácio do Planalto, Carvalho disse a jornalistas que a visita de Lula foi adiada. Antes, ocorreria no sábado.

Lula foi internado nessa quarta-feira no hospital Sírio-Libanês para a realização de exames e a retirada do cateter implantado quando foi submetido à quimioterapia para tratamento de um câncer de laringe.