Medvedev defende diálogo do G20

João Coscelli – estadão.com.br

Em seu discurso na cúpula dos chefes de Estado e governo da Rio+20, o primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, pediu que os líderes mundiais se empenhem em renovar o atual modelo de consumo, criando um padrão sustentável e condizente com as demandas ambientais atuais. Para isso, Medvedev defendeu o diálogo do G20 com os demais da países.

Segundo ele, os membros do G20 deve debater entre si e também com outras nações, para que seja levada em conta a posição de todos os países em torno das políticas sobre o meio ambiente.

Medvedev afirmou que há uma necessidade urgente de inovação para o crescimento sustentável, mas lembrou que isso só será possível houver trabalho em conjunto. “Cada Estado deve seguir seu próprio plano. O importante é que todos trabalhem juntos para chegarmos a um objetivo comum”, disse o premiê. “O esforço deve ser global”, enfatizou.

O russo concluiu seu discurso dizendo que muito se progrediu desde a Eco-92, mas que ainda há muito a se fazer. “Somente juntos conseguiremos preservar nosso mundo para a geração atual e para as gerações futuras. E estou certo de que seremos bem sucedidos”, finalizou.