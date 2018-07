MST faz passeata no centro do Rio

Agência Brasil

Cerca de 3 mil pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) fizeram uma passeata por ruas do centro do Rio em defesa da agricultura camponesa no país por volta do meio-dia desta quinta-feira, 21.

Carregando bandeiras do movimento e instrumentos musicais, os manifestantes saíram da Candelária e percorreram a Rua 1º de Março e a Avenida Rio Branco, seguindo em direção à sede regional do Ministério da Agricultura, localizada na zona portuária. Por causa da manifestação, as ruas do trajeto tiveram o trânsito parcialmente interrompido.