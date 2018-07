Polêmico, Ahmadinejad deve chegar ao Rio nesta terça

Agência Brasil e Efe

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, embarcou na noite da segunda-feira, 18, em La Paz, na Bolívia, rumo ao Rio de Janeiro. A previsão é que ele chegue nesta terça ao Brasil, de onde segue para a Venezuela.

Ahmadinejad pediu uma audiência com a presidenta Dilma Rousseff para tratar de uma agenda bilateral, mas o encontro ainda não foi confirmado. O iraniano participará da Rio+20 e deve tratar de outros assuntos durante a conferência.

A visita do iraniano ao Rio gerou protestos no domingo, 17, em Ipanema. Centenas de manifestantes se reuniram em uma marcha contra o que chamaram de política discriminatória do governo de Teerã.

Em janeiro, Ahmadinejad fez uma viagem de cinco dias pela América Latina na qual visitou Venezuela, Nicarágua, Cuba e Equador, também a fim de fortalecer as relações bilaterais e desenvolver a cooperação política e econômica.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, o vice-presidente executivo de Relações Exteriores, Hamid Baqaei, e o vice-presidente para Assuntos Internacionais, Ali Sa’eedlou, acompanham Ahmadinejad nas viagens.