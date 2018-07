Rádio Cúpula pode sair do ar

Bruno Deiro, no Rio

A Anatel ameaça desinstalar a antena da Rádio Cúpula, na Cúpula dos Povos, por falta de licença para operar.

A modesta central tem baixo alcance e está localizada numa região mais afastada, na parte de trás do Museu de Arte Moderna. A rádio é mantida pelos organizadores do evento paralelo da Rio +20, que prometem fazer uma mobilização geral com a participação de entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), caso a proibição seja efetivada.

“Vamos chamar a atenção do mundo para este ato autoritário”, afirmou um dos responsáveis.

