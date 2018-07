Sha Zukang espera que documento da Rio+20 promova grande mudança global

Efe

O documento aprovado nesta terça-feira, 19, pelos delegados dos 193 países que participam da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e que será apresentado na quarta-feira, 20, aos líderes mundiais no evento será capaz de gerar uma mudança global positiva, afirmou o secretário-geral da ONU para o evento, Sha Zukang.

“Consideramos que o texto inclui várias ações”, destaca uma mensagem de Sha lida no centro de convenções RioCentro, no Rio de Janeiro, onde ocorre a Rio+20. “Se essas ações forem implementadas, e se as medidas de acompanhamento forem cumpridas, o documento provocará uma grande diferença na geração de uma mudança global positiva”.

O secretário-geral ressaltou que o texto resulta de intensas e prolongadas negociações e contém compromissos claros. “Como em todas as negociações, alguns países dirão que o texto poderia ser mais ambicioso e outros que suas propostas poderiam estar melhor refletidas. Mas temos de ser claros: em negociações multilaterais, é necessário ceder e receber”.

“Este é o único caminho a ser seguido se quisermos aproveitar as medidas necessárias para avançar em conjunto num caminho de desenvolvimento sustentável. Pessoalmente, estou muito satisfeito que as delegações tenham se unido para garantir o êxito da conferência e do futuro que queremos”, concluiu Sha.

Com o sinal verde final de todas as delegações ao documento, denominado “O Futuro Que Queremos”, fica pronto para ser apresentado aos cerca de 100 chefes de Estado e de governo que de quarta a sexta-feira participarão da Rio+20.

O texto estipulado, que conta com 283 parágrafos distribuídos em 6 capítulos e 49 páginas, tem como base a proposta brasileira, que reduziu significativamente o número de parágrafos do original que vinha sendo negociado em Nova York e eliminou as partes que geravam mais divergências.

No entanto, o otimismo de Sha Zukang se contrasta significativamente com as críticas de ONGs e de algumas nações. “A Rio+20 se transformou em um fracasso épico. A conferência falhou em termos de igualdade, de ecologia e de economia”, afirmou Daniel Mittler, diretor de Políticas Públicas do Greenpeace.

Para o WWF, o documento está “longe de ser satisfatório de qualquer ponto de vista”, enquanto a Oxfam fez um alerta sobre a pobreza extrema. “Esta cúpula poderia ter terminado antes de começar. Os líderes mundiais que chegam nesta noite devem começar de novo. Quase 1 bilhão de pessoas que passam fome merecem algo melhor”.