SOS Mata Atlântica leva exposição itinerante à Cúpula dos Povos

Emanuel Bomfim, do Rio

Se o Greenpeace chegou em navio próprio ao Rio de Janeiro, a SOS Mata Atlântica se instalou na capital fluminense com dois caminhões. Eles estão estacionados no Largo da Glória, em frente ao Aterro do Flamengo – onde ocorre a Cúpula dos Povos – e servirão de plataforma para as atividades da ONG durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 (veja programação completa abaixo).

Modernos e adaptáveis, os caminhões permitem a realização de palestras, oficinas, apresentações teatrais, jogos educativos e debates. Uma tenda montada no local traz a exposição “Nosso verde também depende do azul”, com um panorama sobre a zona costeira e os ecossistemas marinhos.

Um dos caminhões também está sendo utilizado como estúdio avançado da Rádio Estadão ESPN no Rio. Do local, a emissora transmite diariamente uma série de programas com informações e análises sobre a Rio+20.

Programação:

16 de Junho (sáb) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

10h ? Oficina de desenho de animais da Mata Atlântica.

14h – Palestra: “Análise de planejamento estratégico sobre os Oceanos: contribuições do

Instituto Oceanográfico da USP para a economia sustentável”. Palestrante: Nery Contti Neto,

mestrando em Oceanografia/USP.

16h ? Palestra e debate: “Oceanos em Equilíbrio ? Tubarões como topo de cadeia”, em parceria

com o Divers For Sharks e Centro de Estudos do Mar Onda Azul.

17 de Junho (dom) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

10h – Oficina de pintura de máscaras de animais da Mata Atlântica.

11h – Jogos educativos: jogo da memória e jogo ludo ambiental.

14h – SharKids: desmistificação dos tubarões. Pintura, recorte e colagem em papel sobre os

tubarões, em parceria com o Divers For Sharks e Centro de Estudos do Mar Onda Azul.

15h ? Palestra: “O Papel dos Manguezais na Economia Azul”, em parceria com o Instituto

Marés. Palestrante: Gustavo Duque Estrada ? Instituto Marés / UERJ.

18 de Junho (seg) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

11h – Oficina de desenhos de animais da Mata Atlântica.

14h ? Exibição e debate do documentário Shiver, em parceria com o Divers For Sharks e Centro

de Estudos do Mar Onda Azul.

16h – Coleta da água do Rio dos Macacos para análise.

14 de Junho (qui) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 11h às 18h

11h às 18h – Exposição “Nosso Verde Também Depende do Azul”.

11h – Solenidade de Abertura.

14h – Jogos educativos: jogo da memória e jogo ludo ambiental.

17h – Entrevistas Rádio Estadão ESPN.

15 de Junho (sex) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

14h ? Apresentação teatral “Lixo na Praia não é Peixe”, grupo de teatro Amigos da Praia, em

parceria com o Instituto?E, ONG Ecomarapendi e Recicloteca.

14:30h – Palestra: “Consumo Consciente”, em parceria com a ONG Ecomarapendi e

Recicloteca. Palestrante: Eduardo Bernhardt – consultor ONG Ecomarapendi/Recicloteca.

17h – Debate: “Inventário Florestal Nacional no Rio de Janeiro: objetivos, estratégia e

metodologia”, em parceria com a APEFERJ. Debatedores: Telmo Borges e Hugo Barbosa

Amorim. Moderador: Wilson Higa.

19 de Junho (ter) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

12h – Palestra: “Apoio financeiro da SOS Mata Atlântica à gestão da ESEC de Guanabara e APA

de Guapimirim ? Fundo Guanabara”, em parceria com a ESEC da Guanabara e APA de

Guapimirim. Palestrante: Maurício Muniz ? biólogo, analista ambiental do ICMBio, chefe da

ESEC da Guanabara.

14h ? Exibição e debate do documentário Sharkwater, em parceria com o Divers For Sharks e

Centro de Estudos do Mar Onda Azul.

15h – Palestra: “Por que a bioinvasão ameaça a biodiversidade?”, em parceria com o Projeto

Coral?Sol. Palestrante: Camila Meireles – Projeto Coral?Sol.

16h – Oficina: “Ajude a combater o invasor marinho”, em parceria com o Projeto Coral?Sol.

20 de Junho (qua) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

11h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

14h ? Apresentação teatral “Lixo na Praia não é Peixe”, grupo de teatro Amigos da Praia, em

parceria com o Instituto?E, ONG Ecomarapendi e Recicloteca.

14:30h – Palestra: “Consumo Consciente”, em parceria com a ONG Ecomarapendi e

Recicloteca. Palestrante: Eduardo Bernhardt – consultor ONG Ecomarapendi/Recicloteca.

16h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

17h – Debate: “As florestas do Rio de Janeiro com a nova Lei Florestal”, em parceria com a

APEFERJ. Debatedores: Beto Mesquita e Pedro Couto. Moderador: Lais Sonkin ou Arimateia.

21 de Junho (qui) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 18h

10h às 18h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

10h – Palestra: “Monumento Natural das Ilhas Cagarras”, em parceria com Instituto Mar

Adentro – Projeto Ilhas do Rio. Palestrante: Flávia Brasil Mello ? coordenadora de educação

ambiental

do Projeto Ilhas do Rio – Instituto Mar Adentro.

11h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

12h – Palestra: “Impactos de grandes empreendimentos na Baía de Guanabara, especialmente

na ESEC da Guanabara e APA de Guapimirim”, em parceria com a APA de Guapimirim e ESEC

da Guanabara. Palestrante: Breno Herrera ? biólogo, analista ambiental do ICMBio, chefe da

APA de Guapimirim.

15h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

17h – Debate: “Árvores e Florestas Urbanas: vitais para as cidades sustentáveis”, em parceria

com a APEFERJ. Debatedores: Flavio Telles e Isabela Lobato ou Marcelo Hudson. Moderador

Luiz Octavio Pedreira.

22 de Junho (sex) ? Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 17h

10h às 17h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.10h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

12h – Palestra: “Ações de proteção na ESEC da Guanabara e na APA de Guapimirim”, em

parceria com a APA de Guapimirim e ESEC da Guanabara. Palestrantes: Juliana Cristina Fukuda

? bióloga, analista ambiental do ICMBio e Carlos Augusto Ribeiro Barbosa ? técnico ambiental

do ICMBio.

14h – Contação da história e distribuição do livro “Eduarda e a Floresta” em parceria com a

YKS – Projetos Ambientais Sustentáveis e Inovadores.

15h ? Palestra: “Observação de aves”, em parceira com a Associação Cairuçu – Projeto Aves de

Paraty. Palestrante: Sylvia Junghähnel ? coordenadora do Projeto Aves de Paraty.

23 de Junho (sáb) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 17h

10h às 17h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

11h ? Oficina de pintura de máscaras de animais da Mata Atlântica.

12h – Palestra: “Pesca artesanal na Baía de Guanabara, especialmente na APA Guapimirim”,

em parceria com a APA de Guapirimim e ESEC da Guanabara e apoio da Cooperativa

Manguezal Fluminense. Palestrante: Tatiana Figueira Mello ? bióloga, analista ambiental do

ICMBio.

14h ? Palestra: “A Importância dos Manguezais”, em parceria com o Instituto Marés.

Palestrante: Maria Rita Machado ? Instituto Marés / UERJ.

16h – Palestra: “A Mata Atlântica é Aqui no Rio de janeiro”.

24 de Junho (dom) – Rua do Russel, 01 – Glória

Atividades abertas ao público durante todo o tempo ? das 10h às 17h

10h às 17h – Exposição Nosso Verde Também Depende do Azul.

11h – Jogos educativos: jogo da memória e jogo ludo ambiental.

15h – Palestra: “Ordenamento Turístico da Região Trindade e Juatinga, Paraty”, em parceria

com o Instituto EcoBrasil, APA Cairuçu, Associação Cairuçu e Reserva Ecológica da Juatinga.

Palestrante: Roberto Mourão ? Instituto EcoBrasil.

17h – Encerramento das atividades.