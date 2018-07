A apresentadora Xuxa compareceu ao Humanidade 2012, evento paralelo à Rio+20, para entregar a Carta das Crianças para a Terra à ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira. O documento apresenta uma síntese do pensamento e das proposições da crianças brasileiras para a vida sustentável no Brasil e no planeta.

A iniciativa é da Fundação Xuxa Meneghel e teve como objetivo promover a participação das crianças brasileiras nos debates da Rio+20.