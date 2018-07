Anderson ‘pereba’ Silva apanha de Pelé

Começou a circular o novo comercial da Vivo, que traz o lutador Anderson Silva e o Rei Pelé. Em uma das cenas, o Rei do futebol acerta um tapão na orelha do lutador campeão mundial de UFC na categoria peso médio. Apesar de um tanto violenta em tempos de fair play, a peça da DM9DDB brinca com o sonho de jogar a seleção, que é comum para craques como Pelé e “perebas” como o Anderson.

A operadora, uma das patrocinadoras da CBF, usará o comercial como base de uma campanha promocional que vai sortear passagens para jogos do Brasil.