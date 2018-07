Campeonato espanhol começa fora do campo

A disputa pelo campeonato espanhol está acirrada, mas não dentro do campo, já que a liga só começa em agosto. Os grupos de mídia Canal+ e MediaPro não se entendem sobre valores dos direitos de transmissão dos jogos na Liga das Estrelas.

No ano passado, a MediaPro (do canal Gol Televisión), então detentora exclusiva dos direitos, fechou um acordo por três temporadas com a Canal+ para a transmissão dos jogos.

No pacote, a galinha dos ovos de ouro era um total de 28 partidas envolvendo Real Madri e Barcelona, incluindo um dos clássicos.

Agora, a Canal+ passou a fazer alguns pagamentos em juízo porque teria encontrado discrepâncias entre os valores cobrados pela MediaPro no acordo e o que ela repassava realmente aos clubes.

Na Europa, apenas as ligas espanhola e portuguesa não negociam em bloco os direitos de transmissão, ou seja, os acordos são feitos com os clubes, o que torna tudo mais complexo quando as partes não se entendem.

Estamos falado de valores estimados em mais de 600 milhões de euros por ano, a maior parte indo para os bolsos da dupla de Madri e Barcelona. E a transmissão dos principais jogos só acontece por canais pagos.