Corinthians disputa título

O time do Corinthians está descansando nesta semana e só voltará a entrar em campo em julho, mas vai disputar títulos nos próximos dias. Dois anos após conquistar o Leão de Bronze em Cannes, pela campanha da república Popular do Corinthians, o marketing alvinegro disputa mais seis prêmios no festival deste ano, que vai de 16 a 22 de junho.

As duas campanhas que podem ganhar prêmios são Epidemia Corinthiana (F/Nazca Saatchi & Saatchi e ESM Marketing Esportivo) e Cidade Vazia (Babel), a primeira para Nike e a segunda para a rede de lojas Poderoso Timão.

Os comerciais foram ao ar enquanto o time se preparava para disputa do Mundial de Clubes de 2012, no Japão.

Epidemia Corinthiana

Cidade Vazia