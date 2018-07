Qualquer nota sobre Maria Sharapova sempre vale a pena. Mas essa é bem estranha. A tenista profissional, atual número 3 no ranking da ATP, tentou por meio de um tribunal de Miami trocar seu nome para Sugarpova durante a disputa do US Open, que começa na semana que vem.

A tentativa era de marketing de ocasião, pelo primeiro aniversário da marca premium Sugarpova, que teve uma linha de doces lançada neste ano.

A mudança não vai rolar, mas seria um disparate. Imaginem um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Alonso ou um LeBron James mudando de nome num campeonato oficial só para faturar um pouco mais. Como se eles precisassem disso.

O certo é o desempenho atlético da doce Sharapova alavancar seus negócios e não sua marca invadir a quadra. Quem estiver interessado em se deliciar com os doces Sugarpova, pode conferir no site oficial.