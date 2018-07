Independiente: outro gigante que cai

Neste final de semana, com uma derrota para o San Lorenzo, o Independiente, conhecido como “rey de copas” amargou a queda para a segunda divisão do futebol argentino.

Para conseguir a proeza, o clube seguiu à risca a cartilha já conhecida aqui no Brasil: sucessão de gestões financeiramente calamitosas, brigas políticas internas sem fim, apatia ante a violência dos violentos torcedores organizados (os barrabravas), venda de bons jogadores sem reposição à altura, falta de investimento em categorias de base e a crença simplória de que um clube grande dificilmente cai. Para complicar, o estádio está numa interminável reforma e ninguém sabe ao certo quanto dinheiro já foi enterrado lá.

Palmeiras (duas vezes), Corinthians, Botafogo, Vasco e Atlético-MG seguiram o roteiro acima e foram para o inferno da divisão inferior. E milhões de torcedores pagaram pelos pecados de dirigentes mal preparados.

Na Argentina, para cair, é preciso um grande esforço. Calcula-se uma média das últimas seis competições para chegar a um índice de descenso. Assim, o culpado pode ser tanto o presidente atual, Javier Cantero, como seu antecessor, Julio Comparada. Melhor cravar os dois

Uma auditoria concluída recentemente calculou algo em torno de 328 milhões de pesos a dívida do clube (mais ou menos R$ 131 milhões). Parece pouco em comparação com alguns clubes brasileiros, mas as receitas lá também são bem menores. A transmissão de TV do futebol (hoje estatizada) pagava míseros 25 milhões de pesos por anos para o Independiente (R$ 10 milhões).

Lá como cá, pagar salários altíssimos para treinadores e jogadores que pouco rendem é comum. Deixar de pagar impostos também.

A volta á elite para os ‘rojos’ também vai seguir a mesma cartilha daqui: responsabilidade com as contas, explorar a paixão da torcida como um produto a ser vendido, reorganização das categorias de base e paciência. Muita paciência.