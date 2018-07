O Banco do Brasil e o vôlei de praia

O Banco do Brasil e a CBV anunciaram hoje mudanças na disputa do Circuito BB de Vôlei de Praia, para dar mais dinamismo à competição e à formação do ranking das duplas. Também divulgaram que as oito melhores duplas do ano vão se encontrar no torneio Super Praia, marcado para Salvador, em abril de 2014.

Apresentaram ainda os novos uniformes desenhados pelos alunos da Faculdade de Belas Artes e confeccionados pela Olimpikus.

Essa parceria entre o vôlei e o banco é um exemplo de marketing esportivo bem sucedido. Quando começou a investir no esporte, na virada dos anos 80 para os 90, o BB buscava rejuvenescer a marca – a maior parte de seus correntistas e investidores já adentrava na meia-idade – e reforçar uma imagem de brasilidade que só tinha forte apelo nos períodos olímpicos.

Para o esporte, que estava encaminhando uma trajetória vencedora, o apoio financeiro e de mídia era essencial. Na sequência do sucesso do vôlei indoor, veio o de praia. E surgiu formando duplas também muito competitivas.

O BB ajudou a montar clínicas, investiu com a CBV na formação de atletas ao mesmo tempo em que mantinha a atenção aos jogadores de alta performance. Também contratou animadores de torcida. Alegres, coloridos, barulhentos (insuportáveis para alguns).

Aos poucos, esses esportes vencedores começaram a tirar o lugar do basquete como vice-campeão da preferência da torcida. Virou programação matinal de domingos na TV, assim como a Fórmula 1.

Veja abaixo a programação da temporada 2013/2014 do Circuito Banco do Brasil:

2013



1ª etapa – Recife (PE) – 29 de agosto a 1º de setembro

2ª etapa – Vitória (ES) – 19 a 22 de setembro

3ª etapa – Rio de Janeiro (RJ) – 17 a 20 de outubro

4ª etapa – Guarujá (SP) – 14 a 17 de novembro

5ª etapa – Balneário Camboriú (SC) – 5 a 8 de dezembro

2014



6ª etapa – São Luís (MA) – 16 a 19 de janeiro

7ª etapa – Natal (RN) – 6 a 9 de fevereiro

8ª etapa – João Pessoa (PB) – 20 a 23 de fevereiro

9ª etapa – Maceió (AL) – 20 a 23 de março

Super Praia



Salvador (BA) – 10 a 13 de abril