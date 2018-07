Olhando a base: o sub-22 do basquete

Começou na manhã desta segunda-feira (24/06) a disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), um torneio organizado pela Liga Nacional de Basquete logo após o início da reestruturação do esporte no Brasil, que gerou a nossa NBB.

É o maior torneio de base do basquete no País, uma espécie de sub-22, que deve mostrar alguns valores que estarão em condições de jogar na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

São 20 equipes, sediadas em dez estados brasileiros (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiânia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) mais o Distrito Federal.

A direção da Liga mostra a seriedade de tratar o esporte como um todo e não observar apenas as equipes de ponta que estão nas transmissões da NBB. Na estreia, a SKY/Basquete Cearense venceu Náutico/Fase Faculdade pelo placar de 78 a 57.

O trabalho de trazer de novo o basquete ao status de segundo esporte mais popular do Brasil continua firme, com a realização de clínicas para jogadores e técnicos, competições bem organizadas e contratos cumpridos. Tudo encaixado para o renascimento da “bola ao cesto”.