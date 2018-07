Rugby feminino avança no Brasil

O rugby seven, modalidade do rugby disputada com menos jogadores e com jogos de menor menor duração, que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, vai ganhar um grande incremento no Brasil no ano que vem.

A International Rugby Board (IRB) anunciou ontem (22) a inclusão do País como anfitrião de uma das seis etapas do Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens (Women Sevens World Series) da temporada 2013/2014.

Os jogos vão acontecer entre os dias 21 e 22 de fevereiro na Arena Barueri, na grande São Paulo.

Quem prestou atenção nos últimos anos no avanço das transmissões internacionais de jogos e dos comerciais de TV conseguiu observar o trabalho cuidadoso de marketing que a CBRu tem feito.

As brasileiras do Sevens ganharam até hoje todas as nove competições sul-americanas que disputaram e já participaram de dois mundiais, conseguindo um décimo lugar, em 2009. As atletas, além de se sacrificarem fisicamente, uma vez que o esporte é de extremo contato físico, são tão abnegadas que já chegaram em 2009 a posar seminuas para um calendário e, assim, ajudar a custear as viagens do time (veja abaixo).

Você não entende nada de rugby? Não tem problema. A CBRu preparou um guia para principiantes muito útil, que você pode acessar aqui.