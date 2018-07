7 a 1 contra o Haiti serviu para valorizar Philippe Coutinho e Gabigol na seleção

Descontando toda a fragilidade do Haiti e a comparação com os 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo, a vitória da seleção na Copa América, contra os pobres haitianos, pelo mesmo placar que nos envergonhou no Mundial em casa, dois anos antes, serve para tirar algumas lições. A primeira delas é olhar com mais carinho para dois jogadores especificamente: Philippe Coutinho e Gabriel, o Gabigol. Ambos estão voando e já estavam em seus respectivos clubes dessa maneira, Coutinho no Liverpool, da terra dos Beatles, e Gabriel no Santos, sob o comando de Dorival Jr.

O meia e atacante estão preparados para assumir posição no time, e não sair mais, desembocando na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Dunga tem de dar a eles a sequência que precisam. Coutinho e Gabriel têm de ser titulares, ganhar confiança, saber que foram escolhidos e ter o direito de errar. Sem essa de ‘ter de se matar todos os dias para continuar na equipe’, como prega o treinador, pensando positivamente, mas dando ao elenco sempre a condição de nunca jogar com tranquilidade. Dunga coloca pressão em todos eles e todos se sentem pressionados e ameaçados, mesmo os mais seguros. Isso tem de acabar na seleção. Os jogadores, e o torcedor, precisa saber que é titular e que não vai perder posição ao dobrar a esquina, que não vai ser ‘esquecido’ por alguma falta, grave ou branda, no grupo, desde que se explique. A seleção não pode ser um quartel, como propõe o ‘coronel’ Dunga. Reescrevo o escrevi no post anterior: Dunga tem bons jogadores nas mãos. Precisa aprender a formar um time ou dar lugar a quem consiga fazer isso.

Dunga é pago para encontrar soluções, sua maior dificuldade nesses dois anos de comando. Ele tem bons jogadores, mas não consegue formar uma equipe. Esse é o ponto. A troca de Gabriel por Jonas parece fácil e tomara que seja dessa maneira que o Brasil venha contra o Peru, domingo, pela última rodada do grupo na Copa América. Coutinho deveria atuar no lugar de Renato Augusto, que seria deslocado para a vaga de Elias, que não está jogando nada, nem na seleção nem no Corinthians. Com quatro pontos, o Brasil se classifica com empate diante do Peru por causa do saldo de gols, imaginando que o Equador, com dois pontos, também passe fácil pelo Haiti na última jornada. Ficando em primeiro da chave, a seleção brasileira encara o 2º do Grupo A, que pode ser Estados Unidos ou Colômbia, na etapa de mata-mata.