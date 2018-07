A 17ª rodada pode provocar mudanças interessantes na tabela do Brasileirão

Exceto para o Corinthians, a tabela do Campeonato Brasileiro pode ter mudanças interessantes na sua parte de cima nesta 17.ª rodada. O time paulista nada de braçadas na ponta da competição e, mesmo perdendo para o Flamengo domingo, não despenca em sua colocação. Nem nesta nem nas próximas jornadas. São oito pontos para o segundo colocado. Mas se o Flamengo ganhar, o time que tem Zé Ricardo na corda bamba há semanas se coloca mais junto dos primeiros classificados. O Flamengo tem 28 pontos e chegaria a 31, pontuação hoje entre Grêmio e Santos, respectivamente segundo e terceiro colocados.

Outro confronto que pode mudar a ordem é entre Grêmio e Santos – duelo da parte de cima da tabela. Os gaúchos jogam em casa e apostam nos três pontos e na sua perseguição implacável ao líder Corinthians. Uma vitória dos gremistas, aliada a um tropeço do Corinthians, reduz a diferença entre os rivais para cinco pontos, situação bem mais perto da realidade.

Vale lembrar que esses resultados não são absurdos. O Grêmio em casa é favorito contra o Santos. Da mesma forma, uma vitória do Santos faz com que o time de Levir Culpi assuma a segunda posição, colocação final do último Brasileiro, vencido pelo Palmeiras. O Santos matou o Flamengo na Vila Belmiro, apesar de ter perdido a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Seu viés, portanto, é de alta na semana.

SÃO PAULO

Há ainda outro jogo bastante esperado, sobretudo pela torcida do São Paulo. Mas este nada tem a ver com a parte de cima da classificação do Nacional. Uma vitória do Tricolor diante do Botafogo, na casa do time carioca, poderá tirar a equipe do Morumbi da zona de rebaixamento. Com a chegada e escalação de Hernanes para a partida, o torcedor fica até mais animado. O Profeta vai armar o time ao lado de Cueva. Nem precisou de tempo para treinar e se readaptar após passagem pela China. Como o Avaí (primeiro na Z-4) visita neste sábado o Palmeiras, de Dudu (foto), é bem provável que pague o pato pela eliminação do time de Cuca na Copa do Brasil. Assim, o São Paulo, fazendo bom resultado contra o Botafogo, pode subir na tabela. Para sair da Z-4, no entanto, ainda depende de uma derrota do Atlético-PR contra o Vasco, segunda-feira. Portanto, vai ter de esperar o término da 17.ª rodada.

VEJA OS JOGOS DA 17.ª RODADA

Sábado

Botafogo x São Paulo – 16h

Palmeiras x Avaí – 19h

Domingo

Chape x Atlético-GO – 11h

Coritiba x Atlético-MG – 16h

Ponte x Fluminense – 16h

Bahia x Sport – 16h

Corinthians x Flamengo – 16h

Grêmio x Santos – 19h

Cruzeiro x Vitória – 19h

Segunda-feira

Vasco x Atlético-PR