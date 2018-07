A Alemanha deu um show no Brasil, e não foi só dentro de campo

A surra de 7 a 1 dos alemães no Brasil deveria nos fazer, todos nós, brasileiros, torcer o nariz para o time campeão do mundo. Mas não é esse o sentimento que temos pela seleção da Alemanha após a Copa. Nem de longe, diga-se. E isso também não tem nada a ver com o fato de o time de Joachim Löw impedir uma segunda desgraça na competição no País, o título da Argentina. Nosso sentimento mistura inveja e admiração.

Inveja pelo futebol que eles jogaram, pela forma com que se prepararam há anos para chegar nesse momento muito a cima dos adversários, pela qualidade e seriedade de seus jogadores em campo. E admiração pela alegria com que passaram 30 dias no Brasil, divertindo-se na Bahia, ou em qualquer lugar que fossem, se envolvendo com as pessoas nativas, participando de rituais, sendo gentis sem perder o foco do que vieram fazer aqui: ganhar a Copa. Trouxeram seus familiares, namoradas, filhos… Aquelas imagens mostrando o treinador caminhando na praia ficarão marcadas como modelo de trabalho no futebol.

Os alemães conheceram a caipirinha durante o torneio, e muito mais depois, com a taça nas mãos. Foram alegres com todos. E ainda demonstraram muito, mas muito mesmo, respeito à história do futebol brasileiro. Após a surra em Belo Horizonte, seus jogadores se manifestaram nas redes sociais em defesa do Brasil, de sua gente e do seu futebol. Aquilo foi um gesto pra lá de simpático. Como foi também o cordão polonês feito no gramado do Maracanã para aplaudir Messi e seis compatriotas pelo segundo lugar. Não foi um ato irônico. Foi mais um ato de respeito.

Esse é o exemplo que deveria ser seguido. Nem digo que devemos jogar como os alemães. Na verdade, digo o contrário. Devemos jogar como brasileiros. Mas devemos ter alegria, simpatia, vontade de conviver com as pessoas que nos admiram, trabalhar com alegria e não com o peso da pressão nas costas, como foi o Brasil durante toda a competição. Esse é o caminho do Brasil. Chega de jogador arrogante, que acha que o torcedor deve ficar quieto durante o treino porque isso atrapalha. Chega de isolamento. A Alemanha provou que mais liberdade e alegria não fazem mal nem impedem ou atrapalham objetivos.

Não precisamos esperar outra Copa para começar a mudar. Os treinadores do futebol brasileiro devem começar já a seguir alguns exemplos dados pelos alemães. Já passou da hora.