A briga para segurar Luan. E a falta de esperança em Wellington Paulista

O Palmeiras pode tentar sua última cartada e recorrer à Traffic para conseguir o dinheiro que falta para ficar com o atacante Luan. O clube tem até domingo para se acertar com os franceses. Tirone tem parte da grana, algo perto dos R$ 7 milhões, mas ainda falta um complemento. O problema é que a Traffic vê Luan da mesma forma que os torcedores. Trata-se de um atacante esforçado, que compõe o time taticamente, mas que tem poucas qualidades individuais, essas capazes de fazer um grande da Europa se interessar por ele. Uma visão puramente de negócio.

EUROPA: OS FRANCESES APOSTARAM NA BASE, SEM SABER AO CERTO SE VINGARIA

Já ficou provado que Wellington Paulista não tem condições de vestir a camisa do clube. Além de viver má fase, o cara parece que está sempre desanimado. Decididamente, essa contratação não deU certo. E Felipão sabe disso. Se ele fizer as sete partidas pelo Palmeiras aí o mico fica.

QUE DUREZA!

A verdade é que a situação do Palmeiras é das piores. É mais ou menos assim: Wellington não serve, mas se ele for embora o time fica com menos um no elenco. O mesmo dá para dizer do Luan. É grosso, mas corre e ajuda.

O torcedor há de concordar comigo: esse Palmeiras já foi bem mais nobre. O que sustenta o time nesse Brasileirão é sua campanha. Mesmo com todas as fraquezas e fragilidades, a equipe soma pontos e se sustenta entra as melhores da competição.