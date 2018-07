A CBF tem de dar o primeiro gesto para essa reformulação, com novas ideias e gente nova

A mudança do futebol brasileiro, da seleção, como se grita nesse momento pelo Pais após surra e humilhação na semifinal da Copa, passa necessariamente pelos corredores da CBF. É de lá que precisa sair o primeiro gesto. Não precisamos copiar ninguém, nem argentinos nem holandeses nem alemães. Sabemos o caminho. Temos condições de montar projetos de longo prazo para os clubes, para os campeonatos, para a seleção, mesmo se para isso tenhamos de peitar a senhora Fifa. É preciso arrumar primeiro os clubes, em frangalhos por uma série de motivos, como má administração. Precisamos de gente e de ideias, de novos modelos de gestão, de tempo e paciência.

Não temos nada disso hoje. Temos a pressa de formar equipes e ganhar títulos, em todas as categorias. As bases são formadas para erguer taças e não para forjar jogadores aos times principais. Os clubes fora das grandes cidades pagam mal ou não pagam seus atletas. Os grandes times compram errado, bebem em águas sujas, não se renovam.

Nossos treinadores há anos não inventam nada, alguns pela mediocridade característica dos que não enxergam nada mesmo em campo, outros pela necessidade de ganhar na estreia, pressionados que vivem no cargo. Mas pelo que recebem por mês, tinham de ser melhores e mais bem preparados. É inadmissível, por exemplo, que a dupla Felipão e Parreira tenha errado tanto na montagem do Brasil contra a Alemanha. Erraram feio. Isso mostra soberba, falta de conhecimento, cabeça dura e tudo o mais que estão falando por aí. O futebol brasileiro sempre foi assim, mas antes havia mais qualidade em campo. As coisas eram resolvidas no talento individual. Qualidade do meio de campo para frente, sobretudo. Nesta Copa, que se faz histórica, pelas partidas, pelos estádios, pela torcida, e também pelo fracasso retumbante da seleção, o Brasil teve em dois zagueiros e um volante seus principais personagens. É pouco.

Clubes fortes têm jogadores fortes. Clubes fracos têm jogadores fracos. Clubes fortes seguram jogadores. Clubes fracos, vendem jogadores.

A reformulação também passa pela organização dos campeonatos, longos e de diversas fórmulas, verdadeiros Frankensteins. São feitos para agradar aos dirigentes de todos os Estados, gente que se alimenta há anos da farta mesa da CBF. E só se alimenta porque a CBF também precisa desses senhores para se perpetuar no poder. José Maria Marin e Del Nero não são o que podemos chamar de líderes de uma reformulação. Mas são os que estão no poder. São os que devem ser convencidos de que algo precisa ser feito agora para colher fruto lá na frente.

Toda mudança começa com ideias e vontade. Não há dúvidas de que essa vontade existe não é de hoje, fortalecida com a derrota humilhante que a seleção da CBF sofreu em Minas Gerais. Era a gota que faltava. Para ter novas ideias é preciso ter novas pessoas. Essa gente com condições de contribuir precisa se aproximar, amigos e inimigos, pensando um futebol melhor, pensando detalhes. É o único caminho. Os alemães, de modo geral, pediram para que nós, brasileiros, não joguemos no lixo toda a tradição e história do nosso futebol. Para que isso não aconteça, é preciso de fato mudar muita coisa. Ou continuaremos afundando nessa areia movediça em que caímos.