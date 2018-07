A decisão de se adotar um teto salarial no futebol brasileiro

A ideia não é nova. Os quatro presidentes dos clubes de São Paulo já tentaram adotar a medida de adotar um teto salarial no futebol. Não deu certo porque os próprios dirigentes caíram na tentação de pagar mais para determinados jogadores. O São Paulo de Carlos Miguel Aidar diz que o salário dos jogadores do time não serão maiores do qu7e R$ 300 mil por mês. Isso não quer dizer que todos os jogadores vão receber essa cifra. O valor de R$ 300 mil diz respeito somente aos melhores. É o teto.

Palmeiras, Corinthians e Santos, só para ficar em São Paulo, ainda não entraram nessa. De modo geral, os clubes estão pagando menos para seus jogadores. Porque também os jogadores estão jogando menos. Há uma mediocridade generalizada no futebol paulista, talvez nacional, e isso faz com que os clubes paguem menos. Até mesmo a televisão, no caso a Globo, anda torcendo o nariz para pagar cifras altíssimas por um futebol baixíssimo.

Todos estão revendo seus gastos no futebol. O teto salarial partiu de um clube apenas, mas bem que poderia se espalhar para os 20 times da Série A do Brasileiro, por exemplo. Isso daria mais condições aos clubes. E mudaria a ordem de valor dos jogadores. Hoje, um atacante que faz cinco gols pede aumento salarial. Seus empresários entendem que o cara deve ganhar mais e começam as ameaças de ‘ofertas’ de interessados.

Os clubes vivem na condição de reféns desses agentes e seus familiares, de modo a abrir o cofre sem poder pagar o que prometem. Resultado: se afundam em dívidas e adiantamentos. A bem da verdade, não acho que um treinador, por exemplo, deva ganhar R$ 500 mil, R$ 600 mil, R$ 700 mil por mês. Nem que um diretor de futebol seja contratado por R$ 100 mil por mês. A única possibilidade de pagar tanto para seus funcionários é mostrar no fim de cada ano um balanço que condiz com as despesas.

Claro. Como um clube pode pagar tanto e fechar a temporada no vermelho? Empresa nenhuma sobrevive. E para que um teto seja adotado por todos, é preciso ter coragem, muita coragem. Essa coragem o São Paulo diz ter. Se a mania se espalhar, para que dê certo, não pode ocorrer falhas. Falhas no sentido de algum dirigente roer a corda e abrir ‘exceções’. Se isso acontecer, o acordo morre.