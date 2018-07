A dor de Abel, que perdeu o filho em situação trágica, é a dor também do futebol brasileiro

O técnico Abel Braga é um daqueles sujeitos no futebol que todo mundo gosta. Sereno, sabedor que tudo no esporte é passageiro, identificado com algumas bandeiras sem medo de admitir isso ou que isso prejudique sua honestidade, um verdadeiro boa-praça. Conversei com Abel pouquíssimas vezes, mas tenho por ele muito respeito sobretudo pelas condições relacionadas acima. Abel Braga está para mim no mesmo grupo de outros profissionais acima de qualquer suspeita no futebol nacional, como Muricy Ramalho, Zico, Marcos, Júnior… É um sujeito diferente. Neste sábado, ele perdeu o filho João Pedro, de 18 anos, de forma trágica e ainda não explicada. O menino caiu da cobertura onde morava. Não resistiu.

O Brasil chora com Abel. Todos os dias mortes trágicas são informadas no País, e muitos se envolvem e lamentam essas mortes. Da mesma forma que lamentamos a morte do filho do treinador do Fluminense. Há outros pais e mães em lágrimas. Talvez Abel seja a representação de todos eles neste sábado por ser a pessoa querida que é. A partida do Fluminense contra a Ponte Preta foi adiada, como deveria ser mesmo. A CBF agiu corretamente nesse episódio.

O futebol não parou, mas todos em campo lamentaram o fato. O futebol brasileiro chorou com Abel. Chorou com a família. Não se sabe em quais condições Abel voltará, nem quando. Pai que sou, não sei se teria forças para reagir imediatamente. Mas reagir é preciso. E Abel sabe que todos estão com ele nesse momento e nos dias duros e difíceis que se seguirão.