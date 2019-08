À espera da estreia de Daniel Alves no São Paulo e de sua volta oficial ao futebol brasileiro

Neste domingo… Se tudo der certo, Daniel Alves fará sua estreia no São Paulo neste domingo, às 16h, contra o Ceará, no Morumbi. Jogo para três pontos na conta, melhora na tabela do Brasileirão 2019 e confiança para buscar os primeiros colocados, Santos e Palmeiras.

No lugar de Hernanes… Daniel, que vai usar a camisa 10, será bem-vindo no meio de campo sem Hernanes, que está machucado e não poderá atuar. Então, ele seria o cara para conduzir o time. No clube, o chamamento ao torcedor para a partida conta com sua foto. Ou seja, o São Paulo “vende” a estreia de Daniel Alves. Quer ver o Morumbi tremer.

Perto de 60 mil torcedores… O dinheiro no bolso do torcedor para o futebol já não é mais o mesmo dada a situação de desemprego de muitos brasileiros, mas quem conseguiu guardar um, a hora de gastá-lo é agora. Imagino que o Morumbi receberá perto de 60 mil torcedores. E já começará a ganhar dinheiro com Daniel Alves. Este é o segredo dos bons jogadores. Paga-se alto por eles, mas há retorno financeiro e esportivo imediato.

Falta a regulamentação na CBF... Só há um senão nesta história. O tempo para inscrever o jogador no BID da CBF. Em casos de jogadores que atuam por anos na Europa, o processo é mais lento. Daniel ficou 17 anos fora. Mas o São Paulo está confiante de que até sexta-feira tudo será resolvido. O São Paulo certamente ficará mais forte com Daniel Alves. Já não há tanta certeza na utilização do espanhol Juanfran na partida. Ele estava há mais tempo parado e pode precisar de mais treinamentos para entrar em forma.