A Fifa vai esperar pelo Itaquerão até o limite

A Fifa concordou em aumentar em dois meses o prazo dado ao Comitê Paulista para a conclusão do Itaquerão, de dezembro de 2013 para fevereiro de 2014 – quatro meses, portanto, antes da Copa do Mundo. A ‘bondade’ da entidade presidida por Joseph Blatter acaba com toda e qualquer dúvida de que o Estádio do Corinthians será mesmo palco da abertura do Mundial do Brasil. A Fifa divulgará sua decisão em outubro deste ano.

O Corinthians promete colocar até 1.600 operários trabalhando na obra do estádio em 2012. Dinheiro para isso não vai faltar. São R$ 400 milhões do BNDES e mais R$ 420 milhões em isenção fiscal, além dos aportes do governo se precisar.