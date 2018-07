A Fox, que entra forte no mercado esportivo brasileiro, com o direito de mostrar a Libertadores da América, comprou o canal BandSports. A empresa norte-americana deve usar o nome BandSports nos próximos dois anos, depois disso verá o que faz. O canal começa a se estruturar para entrar no ar dia 5 de fevereiro. Com a BandSports, a Fox terá agora uma série de programas esportivos para divulgar seu noticiário.