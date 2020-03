A “geral”, que sempre movimentou o futebol, pode sofrer mais com a Covid-19

Quem nunca se sobrou à alegria da Geral no futebol brasileiro! Gente de baixa renda que sempre se divertiu no futebol. O domingo é dia sagrado. Com chuva ou sol, lá estão os “geraldinos” aplaudindo ou vaiando seu time, certamente xingando o rival. O nome “geraldino” foi imortalizado no futebol brasileiro dentro do Maracanã. Na geral do Maracanã. Eles estavam sempre lá, em pé. Mas todos os estádios sempre tiveram esse torcedor, mais humilde, que muitas vezes tira da boca para guardar o dinheiro do ingresso. No Pacaembu, eles sempre estiveram no alambrado, por exemplo. Na Vila, atrás do gol e também nos alambrados antes da reforma.

Mas por que estou falando dos “geraldinos” se o futebol está parado por causa do avanço do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Porque eles não me saem da cabeça. São torcedores que moram em comunidades pobres, desprovidos de tudo e de todos os governos, que têm no futebol sua maior distração. Essa gente será duramente ferida com a Covid-19. Onde moram, todos juntos numa mesma casa, barracos, quase sempre, não há qualquer condição de vencer a doença. Sem água e sem sabão, não conseguem sequer lavar as mãos. Quarentena não existe. Estão acostumados a viver em grupo, solidários, próximos nas dificuldades. Dividem o que tem de mão em mão, sem se preocupar com nada.

Quando a doença atingir seu pico no Brasil, os “geraldinos” serão mortos em massa. Eles e seus familiares. Tomara esteja errado. Não há SUS para todos. Nem remédios nem respiradores nem leitos. Na verdade, muitos estarão no fim da fila de ganhar essas condições. São gente sem endereço, moradores das invasões, das casas mais populares, do trabalho humilde. Não será fácil para os “geraldinos”. Como disse, tomara esteja errado.

Todos sabem que há mais pobreza no Hemisfério Sul do que no Norte, onde fica a Europa. Em muitos países do Velho Continente, onde o futebol também está parado, as mortes e contaminação se deram por alguns motivos, como demora para se precaver, por exemplo. O estrago tem sido devastador. A Itália bate recordes de mortes diariamente. Mas lá, alguns jogadores de futebol fazem campanha digna de aplausos, com doações às instituições de saúde. O momento pede isso. Nossos jogadores ainda não se manifestaram nesse sentido. Estão reclusos e sem trabalhar. Certamente ajudam seus familiares. Aos “geraldinos”, a certeza de que vamos sair dessa juntos e voltar a nos divertir com o futebol.